В Днепропетровской области будут судить мужчину за земельное мошенничество

На Днепропетровщине следователи сообщили о подозрении мужчине за незаконное завладение земельным участком

55-летний житель с. Царичанка путем обмана незаконно получил в собственность земельный участок коммунальной формы собственности.

Полицейские установили, что в 2018 году мужчина уже реализовал свое право на безвозмездное получение земельного участка для ведения личного крестьянского хозяйства.

Однако через несколько лет он повторно обратился в орган местного самоуправления с ходатайством о передаче в собственность земельного участка площадью 2 га, не указав сведений о ранее полученном земельном участке этого же целевого назначения.

На основании представленных документов был изготовлен и утвержден проект землеустройства, после чего участок был передан в частную собственность заявителя. В дальнейшем мужчина осуществил государственную регистрацию права собственности в установленном законодательством порядке.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 190 УК Украины.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

