20,3 тис. євро за землю: сільського голову на Львівщині судитимуть за хабар

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На Львівщині до суду скерували обвинувальний акт щодо сільського голови однієї з громад та його спільника. Їх обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди від підприємця

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовець разом зі знайомим організував схему одержання хабаря за користування земельними ділянками без укладення договорів оренди. До "технічної" реалізації оборудки він залучив місцевого мешканця.

У листопаді 2025 року підприємець звернувся до голови громади з проханням про оренду земельних ділянок площею близько 135 гектарів. Натомість посадовець, за версією слідства, запропонував незаконну домовленість і пообіцяв сприяння у користуванні землею без офіційного оформлення.

Сума неправомірної вигоди становила 20 300 євро, що на момент передачі еквівалентно близько 1 млн гривень. Саме ці кошти, за даними слідства, були передані через посередника, після чого його затримали правоохоронці.

Слідство вважає, що дії посадовця кваліфікуються як одержання неправомірної вигоди службовою особою, а його спільника – як пособництво у вчиненні злочину.

Обом обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 12 років з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині колишнього мера за хабарі відправили за ґрати. Його засудили на 6 років із конфіскацією майна і забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 3 роки.