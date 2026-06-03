12:30  03 червня
У Дніпрі священник ґвалтував доньок та створював дитяче порно
10:14  03 червня
У Києві затримали 21-річного молодика, який відібрав у жінки сумку з грошима
08:53  03 червня
Смертельна ДТП на Закарпатті: один підліток загинув, троє людей у лікарні
UA | RU
UA | RU
03 червня 2026, 12:37

20,3 тис. євро за землю: сільського голову на Львівщині судитимуть за хабар

03 червня 2026, 12:37
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Львівщині до суду скерували обвинувальний акт щодо сільського голови однієї з громад та його спільника. Їх обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди від підприємця

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовець разом зі знайомим організував схему одержання хабаря за користування земельними ділянками без укладення договорів оренди. До "технічної" реалізації оборудки він залучив місцевого мешканця.

У листопаді 2025 року підприємець звернувся до голови громади з проханням про оренду земельних ділянок площею близько 135 гектарів. Натомість посадовець, за версією слідства, запропонував незаконну домовленість і пообіцяв сприяння у користуванні землею без офіційного оформлення.

Сума неправомірної вигоди становила 20 300 євро, що на момент передачі еквівалентно близько 1 млн гривень. Саме ці кошти, за даними слідства, були передані через посередника, після чого його затримали правоохоронці.

Слідство вважає, що дії посадовця кваліфікуються як одержання неправомірної вигоди службовою особою, а його спільника – як пособництво у вчиненні злочину.

Обом обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 12 років з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині колишнього мера за хабарі відправили за ґрати. Його засудили на 6 років із конфіскацією майна і забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 3 роки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область хабар сільрада голова сільради суд земля
На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка за земельне шахрайство
02 червня 2026, 20:44
На Львівщині експоліцейський вимагав "данину" з підприємців: подробиці схеми
02 червня 2026, 18:57
Мільйон доларів за постачання дронів: чиновник прикордонної служби отримав запобіжний захід
31 травня 2026, 14:55
Всі новини »
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
На Волині водій Mercedes збив велосипедиста на смерть
03 червня 2026, 13:13
У Києві судили військового, який на замовлення пішов підпалювати залізницю
03 червня 2026, 13:00
Спалила живцем: на Чернігівщині судитимуть жінку за вбивство бабусі
03 червня 2026, 12:56
У Дніпрі священник ґвалтував доньок та створював дитяче порно
03 червня 2026, 12:30
На Черкащині автівка злетіла у кювет і перекинулася: четверо травмованих
03 червня 2026, 12:24
"Мінус два кораблі": співвласник Fire Point заявив про удари в Петербурзі
03 червня 2026, 11:58
Корупція – не єдиний ворог: що ще паралізує державу під час війни
03 червня 2026, 11:54
Ранкова атака БпЛА на Харків: що відомо про постраждалих
03 червня 2026, 11:42
За 1100 км від України: Зеленський підтвердив удар по нафтовому терміналу в Петербурзі
03 червня 2026, 11:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Павло Казарін
Віктор Ягун
Сергій Фурса
Всі блоги »