На Львівщині п'яний чоловік з ножем напав на тещу
У Львівській області чоловік напав на матір співмешканки з ножем. Поліція його затримала
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
Як зʼясували правоохоронці, увечері між пʼяним 59-річним чоловіком та 73-річною матірʼю його співмешканки сталась сварка. Під час конфлікту чоловік вдарив пенсіонерку ножем в живіт.
Жінку госпіталізували. Її "зятя" затримали правоохоронці. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.
Нагадаємо, на Полтавщині поліція розслідує побиття працівника "швидкої". Чоловік пацієнтки напав на 67-річного лікаря.
