На Львівщині п'яний чоловік з ножем напав на тещу

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.



Як зʼясували правоохоронці, увечері між пʼяним 59-річним чоловіком та 73-річною матірʼю його співмешканки сталась сварка. Під час конфлікту чоловік вдарив пенсіонерку ножем в живіт.



Жінку госпіталізували. Її "зятя" затримали правоохоронці. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, на Полтавщині поліція розслідує побиття працівника "швидкої". Чоловік пацієнтки напав на 67-річного лікаря.