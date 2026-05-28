В Черкасской области 26-летний делец наладил "онлайн-продажу" психотропов

В полицию поступила информация о том, что местный житель организовал через один из мессенджеров канал для незаконного сбыта психотропного вещества α-PVP

Об этом сообщила полиция Черкасской области.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность правонарушителя - 26-летнего жителя города Золотоноша.

Злоумышленник был задержан при перевозке наркотиков. У него был обнаружен полиэтиленовый пакет с 40 полимерными пакетиками кристаллического вещества α-PVP, а также свертки с веществом растительного происхождения.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины.

По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

