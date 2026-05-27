Договор пожизненного содержания: как защитить себя и свое имущество

Для многих одиноких стариков договор пожизненного содержания является возможностью обеспечить себе уход и достойную старость

В то же время, такое соглашение имеет ряд юридических нюансов и рисков, о которых важно знать заранее, чтобы защитить свои права и жилье.

Юрист Хмельницкого областного отделения общественной организации разъяснил ключевые юридические аспекты такого договора.

Имущество под защитой

Несмотря на то, что недвижимость переходит к приобретателю сразу после подписания договора, нотариус налагает запрет на его отчуждение. Это означает, что продать или подарить жилье при жизни отчуждателя невозможно.

Четкие условия договора

В документе обязательно следует подробно прописать условия содержания: размер денежных выплат, питание, медицинский уход, бытовую помощь и право проживания в собственном жилье.

В случае смерти приобретателя

Если лицо, осуществляющее уход, умирает первым, его обязанности переходят к наследникам. Если наследников нет или они отказываются, право собственности может возвратиться отчуждателю.

