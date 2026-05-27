Договор пожизненного содержания: как защитить себя и свое имущество
Для многих одиноких стариков договор пожизненного содержания является возможностью обеспечить себе уход и достойную старость
В то же время, такое соглашение имеет ряд юридических нюансов и рисков, о которых важно знать заранее, чтобы защитить свои права и жилье.
Юрист Хмельницкого областного отделения общественной организации разъяснил ключевые юридические аспекты такого договора.
- Имущество под защитой
Несмотря на то, что недвижимость переходит к приобретателю сразу после подписания договора, нотариус налагает запрет на его отчуждение. Это означает, что продать или подарить жилье при жизни отчуждателя невозможно.
- Четкие условия договора
В документе обязательно следует подробно прописать условия содержания: размер денежных выплат, питание, медицинский уход, бытовую помощь и право проживания в собственном жилье.
В случае смерти приобретателя
Если лицо, осуществляющее уход, умирает первым, его обязанности переходят к наследникам. Если наследников нет или они отказываются, право собственности может возвратиться отчуждателю.
