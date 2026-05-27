10:29  27 мая
Россияне ударили по Ровенщине: повреждено предприятие
09:08  27 мая
На Черниговщине "Шахед" взорвался в нескольких метрах от тракториста: видео момента
08:15  27 мая
Гибель 11-летнего ребенка после падения с крана на Киевщине: полиция устанавливает обстоятельства
UA | RU
UA | RU
27 мая 2026, 10:57

Договор пожизненного содержания: как защитить себя и свое имущество

27 мая 2026, 10:57
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Для многих одиноких стариков договор пожизненного содержания является возможностью обеспечить себе уход и достойную старость

Об этом информирует пресс-служба ГО "Захист Держави", передает RegioNews.

В то же время, такое соглашение имеет ряд юридических нюансов и рисков, о которых важно знать заранее, чтобы защитить свои права и жилье.

Юрист Хмельницкого областного отделения общественной организации разъяснил ключевые юридические аспекты такого договора.

  • Имущество под защитой

Несмотря на то, что недвижимость переходит к приобретателю сразу после подписания договора, нотариус налагает запрет на его отчуждение. Это означает, что продать или подарить жилье при жизни отчуждателя невозможно.

  • Четкие условия договора

В документе обязательно следует подробно прописать условия содержания: размер денежных выплат, питание, медицинский уход, бытовую помощь и право проживания в собственном жилье.

В случае смерти приобретателя

Если лицо, осуществляющее уход, умирает первым, его обязанности переходят к наследникам. Если наследников нет или они отказываются, право собственности может возвратиться отчуждателю.

Подробный юридический разбор и пошаговый алгоритм – в видео.

Напомним, ранее специалисты ГО "Захист Держави" объясняли, какие есть правила по снятию с регистрации бывших собственников жилья. Эксперты рассказали, в каких случаях это можно сделать без их согласия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГО Захист Держави пенсионеры договор старость пожизненнон содержания имущество юрист
Статус УБД: как добровольцам получить документ
18 мая 2026, 18:20
Как снять бывших владельцев жилья с регистрации без их согласия: юрист дал разъяснение
18 мая 2026, 16:25
Оцифровка трудовой книги: украинцам объяснили, почему не стоит медлить
24 апреля 2026, 11:27
Все новости »
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Во Львовской области 10-летний велосипедист сбил трехлетнего мальчика: малыш в больнице
27 мая 2026, 11:30
Скрыл в декларациях более 46 млн грн: на Житомирщине будут судить депутата
27 мая 2026, 11:17
Навел "Искандеры" на город в 2024 году: в Одессе задержали священника УПЦ МП
27 мая 2026, 11:05
Во Львове человек упал с моста и погиб
27 мая 2026, 10:48
Грозит пожизненное: на Черниговщине задержали мужчину по подозрению в изнасиловании двух падчериц
27 мая 2026, 10:34
Россияне ударили по Ровенщине: повреждено предприятие
27 мая 2026, 10:29
Воздушная война без правил: почему Россия испытывает преимущество
27 мая 2026, 10:20
На Одесщине легковушка врезалась в бетонный столб: один мужчина погиб, еще один – в больнице
27 мая 2026, 10:09
В Ужгороде после ДТП водитель снял номера и скрылся: авто связывают с семьей судьи
27 мая 2026, 10:07
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Юрий Касьянов
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Все блоги »