10 квітня 2026, 10:28

На Львівщині авто збило 10-річного хлопчика: дитина в лікарні

Фото: Національна поліція
На Львівщині у Дрогобицькому районі внаслідок наїзду автомобіля травмовано 10-річного хлопчика

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що ДТП сталася 9 квітня близько 13:00 на автодорозі "Східниця–Пісочна" між містами Трускавець і Борислав.

За попередніми даними, водій автомобіля Mitsubishi Outlander, 67-річний місцевий житель, здійснив наїзд на 10-річного пішохода.

Унаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає, зокрема, обмеження волі до трьох років із позбавленням права керування транспортними засобами.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, на Миколаївщині підліток на мотоциклі збив 9-річного пішохода. Після ДТП водій залишив місце пригоди, однак згодом повернувся. Унаслідок наїзду дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Сам водій не постраждав.

