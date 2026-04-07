На Львівщині перекинувся легковик: водій загинув
ДТП сталася 6 квітня близько 17:30 у селі Тейсарів Стрийського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій "ВАЗ 21150" не впорався з керуванням, після чого автомобіль перекинувся.
Від отриманих внаслідок ДТП травм 41-річний водій легковика загинув на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, вранці 7 квітня в Одесі зіткнулися мікроавтобус та маршрутка. Загинула пасажирка маршрутки. Ще кілька людей отримали травми.
06 квітня 2026
