19:10  05 апреля
В Ивано-Франковске полицейский сбил пешехода и скрылся с места ДТП
17:37  05 апреля
Во Львове ребенок играл зажигалкой – загорелась квартира
14:15  05 апреля
Ругалась при детях: на Волыни судили учительницу-логопеда
UA | RU
UA | RU
05 апреля 2026, 12:44

Рекорд Украины: во Львове сотни людей одновременно создали 1720 писанок

Читайте також українською мовою
Фото: ГО "Захист держави"
Читайте також
українською мовою

Сотни людей во Львове одновременно создали 1720 писанок, установив рекорд Украины и объединившись ради доброго дела – сбора средств на лечение 7-летнего Богданчика Илькива

Об этом сообщила прессслужба ГО "Захист держави", передает RegioNews.

В субботу, 4 апреля, во Львовском дворце искусств царила особенная атмосфера – теплая, живая и настоящая. Сотни людей собрались вместе: львовяне, гости из разных уголков Украины и даже из-за границы.

Студенты, курсанты, лицеисты и школьники приобщились к общему делу, чтобы почувствовать единство и творить вместе.

Одновременно было создано 1720 писанок, что официально зафиксировано как рекорд Украины. Каждый узор отражал внимание, традицию и внутреннюю силу людей, работавших вместе.

Инициатором события стал Львівський осередок ГО "Захист держави", команда, которая еще раз показала, что настоящие смыслы рождаются там, где есть действие.

Кроме того, мероприятие имело благотворительную цель – помочь 7-летнему Богданчику Илькову, которому диагностировали мышечную дистрофию Дюшена. Во время создания писанок продолжался сбор средств на его лечение.

"Мы хотели объединить людей вокруг украинской традиции и одновременно дать возможность каждому сделать конкретный шаг – помочь ребенку. Когда сотни людей действуют вместе, это уже сила", – отметил руководитель Львівського осередку

ГО "Захист держави" Александр Лабецкий.

Присоединиться к сбору средств можно по ссылке.

Напомним, в Киевской области Обуховский центр ГО "Захист держави" объявил конкурс: "Код писанки: единство, традиция, община". Для участия в конкурсе необходимо создать собственную уникальную писанку и сделать с ней фото. Фотографию нужно зарегистрировать до 15 апреля.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов помощь рекорды Пасха Благотворительность ребенок писанка сбор денег паб общественная организация Защита Государства
