05 квітня 2026, 12:44

Рекорд України: у Львові сотні людей одночасно створили 1720 писанок

Фото: ГО "Захист держави"
Сотні людей у Львові одночасно створили 1720 писанок, встановивши рекорд України та об'єднавшись заради доброї справи – збору коштів на лікування 7-річного Богданчика Ільківа

Про це повідомила пресслужба ГО "Захист держави", передає RegioNews.

У суботу, 4 квітня, у Львівському палаці мистецтв панувала особлива атмосфера – тепла, жива і справжня. Сотні людей зібралися разом: львів’яни, гості з різних куточків України та навіть з-за кордону.

Студенти, курсанти, ліцеїсти та школярі долучилися до спільної справи, щоб відчути єдність та творити разом.

Одночасно було створено 1720 писанок, що офіційно зафіксовано як рекорд України. Кожен візерунок відображав увагу, традицію та внутрішню силу людей, які працювали разом.

Ініціатором події став Львівський осередок ГО "Захист держави", команда, яка вкотре показала, що справжні сенси народжуються там, де є дія.

Крім того, захід мав благодійну мету – допомогти 7-річному Богданчику Ількову, якому діагностували м’язову дистрофію Дюшена. Під час створення писанок тривав збір коштів на його лікування.

"Ми хотіли об’єднати людей навколо української традиції і водночас дати можливість кожному зробити конкретний крок – допомогти дитині. Коли сотні людей діють разом, це вже сила", – зазначив керівник Львівського осередку ГО "Захист держави" Олександр Лабецький.

Долучитися до збору коштів можна за посиланням.

Нагадаємо, на Київщині Обухівський осередок ГО "Захист держави" оголосив конкурс: "Код писанки: єдність, традиція, громада". Для у часті в конкурсі необхідно створити власну унікальну писанку та зробити із нею фото. Світлину потрібно зареєструвати до 15 квітня.

Львів допомога рекорди Великдень Благодійність дитина писанка збір коштів паб громадська організація Захист Держави
У Тернополі створили Раду Дій: до експертної платформи увійшли 12 фахівців
04 квітня 2026, 13:45
Всі новини »
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
Панорамний знімок зубів: сучасна діагностика для здорової усмішки
05 квітня 2026, 19:55
В Івано-Франківську поліцейський збив пішохода і втік з місця ДТП
05 квітня 2026, 19:10
Ремонт міжнародних трас в Україні: роботи планують завершити до 1 травня
05 квітня 2026, 18:27
У Нікополі дрон атакував цивільне авто: водій загинув, дружина у важкому стані
05 квітня 2026, 17:57
У Львові дитина бавилася запальничкою – загорілася квартира
05 квітня 2026, 17:37
Влучання "Шахеда" у Харкові: пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі
05 квітня 2026, 16:50
На Дніпропетровщині знову з'явилися ворожі листівки з погрозами
05 квітня 2026, 16:14
Мемуари Столтенберга і тіньові переговори з Росією: що відомо
05 квітня 2026, 15:42
У Херсоні ворожий дрон поцілив у поліцейську автівку: є загиблий
05 квітня 2026, 15:22
Українські дрони атакували порт "Транснефть" і об'єкти "Лукойлу" в РФ
05 квітня 2026, 14:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Володимир Поперешнюк
Всі блоги »