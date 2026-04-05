Рекорд України: у Львові сотні людей одночасно створили 1720 писанок

Сотні людей у Львові одночасно створили 1720 писанок, встановивши рекорд України та об'єднавшись заради доброї справи – збору коштів на лікування 7-річного Богданчика Ільківа

У суботу, 4 квітня, у Львівському палаці мистецтв панувала особлива атмосфера – тепла, жива і справжня. Сотні людей зібралися разом: львів’яни, гості з різних куточків України та навіть з-за кордону.

Студенти, курсанти, ліцеїсти та школярі долучилися до спільної справи, щоб відчути єдність та творити разом.

Одночасно було створено 1720 писанок, що офіційно зафіксовано як рекорд України. Кожен візерунок відображав увагу, традицію та внутрішню силу людей, які працювали разом.

Ініціатором події став Львівський осередок ГО "Захист держави", команда, яка вкотре показала, що справжні сенси народжуються там, де є дія.

Крім того, захід мав благодійну мету – допомогти 7-річному Богданчику Ількову, якому діагностували м’язову дистрофію Дюшена. Під час створення писанок тривав збір коштів на його лікування.

"Ми хотіли об’єднати людей навколо української традиції і водночас дати можливість кожному зробити конкретний крок – допомогти дитині. Коли сотні людей діють разом, це вже сила", – зазначив керівник Львівського осередку ГО "Захист держави" Олександр Лабецький.

