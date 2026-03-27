Взрыв раздался днем 26 марта в двухэтажном доме в городе Хырев Львовской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Предварительно, причиной стала утечка газа в квартире на первом этаже. Произошел пожар, он охватил одну из комнат на площади 30 кв. м.

В квартире на момент взрыва находился 20-летний парень. Он успел выбежать из охваченного огнем жилья, но на нем уже горела одежда. Пострадавшему помогла соседка, которая вовремя оказалась рядом и потушила одежду. Парня госпитализировали.

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Николаевской области муж направил жене посылку со взрывчаткой. В результате взрыва 25-летняя женщина погибла, двое ее детей в больнице.