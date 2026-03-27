Вибух пролунав вдень 26 березня у двоповерховому будинку у місті Хирів на Львівщині

Попередньо, причиною став витік газу в квартирі на першому поверсі. Виникла пожежа, вона охопила одну з кімнат на площі 30 кв. м.

У квартирі в момент вибуху перебував 20-річний хлопець. Він встиг вибігти з охопленої вогнем оселі, але на ньому вже палав одяг. Постраждалому допомогла сусідка, яка вчасно опинилася поруч і загасила полум'я на одязі. Юнака госпіталізували.

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік надіслав дружині посилку із вибухівкою. Внаслідок вибуху 25-річна жінка загинула, двоє її дітей у лікарні.