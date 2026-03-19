Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

"Під час повітряної тривоги ворожий безпілотник атакував Львів.

Попередньо, без постраждалих. На місці влучання працюють всі профільні служби", – повідомив посадовець.

За його словами, у Львові виявляють уламки БпЛА.

"Якщо натрапите на таку знахідку, у жодному разі не підходьте – може здетонувати. Одразу викликайте поліцію та ДСНС", – очільник ОВА звернувся до містян.

Нагадаємо, вночі 19 березня внаслідок атаки російських безпілотників в Одесі постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки.