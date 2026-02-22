10:37  22 февраля
22 февраля 2026, 11:30

Массированный удар по критической инфраструктуре Украины: есть попадание на 14 локациях

22 февраля 2026, 11:30
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 22 февраля (с 19:00 21 февраля) россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с использованием ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В частности, армия РФ применила:

  • 4 противокорабельные ракеты "Циркон";
  • 22 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;
  • 18 крылатых ракет Х-101;
  • 2 крылатые ракеты Искандер-К;
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 297 враждебных БпЛА разных типов.

Основные направления удара: Киевская, Одесская, Кировоградская, Полтавская области.

Во время нападения воздушное пространство отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, на 10:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 307 целей.

Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА на 5 локациях.

Напомним, в ночь на 22 февраля российские войска совершили массированную комбинированную атаку по территории Украины. Сообщалось, что в результате удара разрушены частные дома в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

В результате вражеской атаки на Киевскую область по состоянию на данный момент подтверждено 15 пострадавших, среди которых 4 ребенка. К сожалению, один человек погиб от полученных травм

Кроме того, этой ночью Россия снова нанесла удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Одесщины, возникли возгорания на больших площадях.

Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
