Массированный удар по критической инфраструктуре Украины: есть попадание на 14 локациях

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 22 февраля (с 19:00 21 февраля) россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с использованием ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В частности, армия РФ применила:

4 противокорабельные ракеты "Циркон";

22 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;

18 крылатых ракет Х-101;

2 крылатые ракеты Искандер-К;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

297 враждебных БпЛА разных типов.

Основные направления удара: Киевская, Одесская, Кировоградская, Полтавская области.

Во время нападения воздушное пространство отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, на 10:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 307 целей.

Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА на 5 локациях.

Напомним, в ночь на 22 февраля российские войска совершили массированную комбинированную атаку по территории Украины. Сообщалось, что в результате удара разрушены частные дома в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

В результате вражеской атаки на Киевскую область по состоянию на данный момент подтверждено 15 пострадавших, среди которых 4 ребенка. К сожалению, один человек погиб от полученных травм

Кроме того, этой ночью Россия снова нанесла удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Одесщины, возникли возгорания на больших площадях.