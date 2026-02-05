6 февраля во всех регионах Украины будут применять почасовые отключения света

иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 6 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании отмечают, что главная причина введения мер ограничения – это последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В Укрэнерго напоминают, что ситуация в энергосистеме может измениться.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно", – отметили в компании.

Как сообщалось, в ночь на 5 февраля враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 183 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 110 из них – "шахеды".