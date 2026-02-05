В Донецкой области украинские военные спасли собаку, которая запуталась в антидроновой сетке

фото: ГПСУ

Военнослужащий с позывным «Барс» вместе со своими собратьями из пограничного подразделения «Феникс» во время следования на позиции спасли чуть не погибшую собаку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, собака запуталась в антидроновой сетке и уже теряла силы.

Из-за усталости и страх пес агрессивно среагировал на бойцов. Несмотря на это, ребята не оставили его и помогли собаке освободиться от опасной ловушки.

