Фото: ГСЧС

Пожар возник 29 января около 03:25 в девятиэтажном доме по улице Чукарина во Львове

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже. Из-за сильного задымления подъезд был заполнен токсичным дымом. Огнеборцы вывели в спасательных устройствах 9 человек, из которых трое детей и младенец. Еще 12 жителей эвакуировали без использования специальных средств.

В квартире горели вещи домашнего обихода. Во время разведки спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. Его вынесли из задымленного помещения и передали медикам, которые констатировали смерть. Погибшим оказался 69-летний житель этой квартиры.

Пожар ликвидировали. Его причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, ночью 23 января на Житомирщине в пожаре погибла женщина и двое маленьких детей. Еще одного двухлетнего ребенка успели спасти.