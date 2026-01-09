Обстрел Кривого Рога: шахтеры остались заблокированными под землей

В Кривом Роге спасли шахтеров, которые из-за обстрела застряли под землей
В результате ракетного удара по Кривому Рогу 8 января были обесточены несколько районов, в том числе шахты, где в это время работали люди
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
На одной из шахт под землей остались семь работников – на горизонтах -1490 м и -940 м.
Горноспасатели ГСЧС совместно со специалистами предприятия использовали генератор, запустили подъемный механизм и обеспечили спуск шахтной клети.
После более чем шести часов работы всех работников подняли на поверхность. Все – целые и невредимые.
Напомним, вечером 8 января россияне ударили баллистикой по жилым домам в Кривом Роге. Погибла 77-летняя женщина, пострадали 24 человека, в том числе 6 детей.
