Обстрел Кривого Рога: шахтеры остались заблокированными под землей

Фото: ГСЧС

В результате ракетного удара по Кривому Рогу 8 января были обесточены несколько районов, в том числе шахты, где в это время работали люди

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На одной из шахт под землей остались семь работников – на горизонтах -1490 м и -940 м.

Горноспасатели ГСЧС совместно со специалистами предприятия использовали генератор, запустили подъемный механизм и обеспечили спуск шахтной клети.

После более чем шести часов работы всех работников подняли на поверхность. Все – целые и невредимые.

Напомним, вечером 8 января россияне ударили баллистикой по жилым домам в Кривом Роге. Погибла 77-летняя женщина, пострадали 24 человека, в том числе 6 детей.