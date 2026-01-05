У Львові сусідка розпилила перцевий балончик в обличчя ветерану війни

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Львові правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом розпилення газового балончика в обличчя ветерану

Про інцидент повідомили поліція Львівщини та депутат Львівської міської ради Тарас Репицький, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 26-річний ветеран сам звернувся до поліції. Він розповів, що близько 1:00 ночі на сходовому майданчику його будинку 33-річна сусідка під час словесного конфлікту розпилила йому в обличчя газовий балончик.

За словами депутата Репицького, конфлікт виник через сміття, яке жінка залишила на сходовій клітці. Через різкий запах та антисанітарію Андрій Кулько разом із нареченою залишили сусідці письмове прохання прибрати сміття. Після цього між сторонами виникла гостра словесна перепалка.

Ветеран розповів, що під час конфлікту жінка дозволяла собі образливі висловлювання, ставила під сумнів факт його перебування в полоні та погрожувала фізичною розправою. Коли він відчинив двері, сусідка несподівано застосувала перцевий балончик.

Андрій Кулько написав заяву до поліції. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 125 КК України – умисне легке тілесне ушкодження.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини інциденту.

Довідково: Андрій Кулько – ветеран війни та оборонець Маріуполя, який провів 21 місяць у російському полоні, зокрема 11 місяців у мордовській колонії. У 2024 році він переїхав до Львова, де вступив до Львівського національного університету імені Івана Франка.

