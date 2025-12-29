09:58  29 декабря
На Закарпатье загорелась магистральная газовая труба
09:25  29 декабря
На Львовщине столкнулись два автомобиля: есть пострадавший
08:57  29 декабря
На Киевском водохранилище два рыбака провалились под лед
UA | RU
UA | RU
29 декабря 2025, 09:25

На Львовщине столкнулись два автомобиля: есть пострадавший

29 декабря 2025, 09:25
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло 28 декабря около 21:00 на автодороге "Куровичи-Рогатин" в одном из сел Львовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz, 43-летняя жительница Перемышлян, выехала на встречную полосу, где столкнулась с авто Chevrolet Trax под управлением 44-летнего жителя соседнего села.

На Львовщине столкнулись два автомобиля: есть пострадавший

В результате столкновения водитель Chevrolet получил травмы, его доставили в больницу.

На Львовщине столкнулись два автомобиля

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

На Львовщине столкнулись два автомобиля: пострадал мужчина
На Львовщине столкнулись две легковушки

Напомним, поздно вечером 28 декабря в Киевской области произошло ДТП с маршруткой: она столкнулась с двумя автомобилями. От полученных травм водитель одной из легковушек погиб. Пострадали 13 человек.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область происшествия авария ДТП столкновение пострадавший
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Избиение подростка в винницком ТЦ: еще двум парням объявили подозрение
29 декабря 2025, 11:14
На Закарпатье произошел масштабный пожар: горел ресторан
29 декабря 2025, 11:00
Конфликт во время застолья во Львове: женщина ранила сожителя ножом
29 декабря 2025, 10:51
Нелегальная продажа электронных сигарет в Одесской области: суд объявил приговор
29 декабря 2025, 10:43
Продавали через интернет: на Хмельнитчине разоблачили дельцов, которые занимались контрабандой лекарств
29 декабря 2025, 10:30
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
29 декабря 2025, 10:24
В Одессе задержали мужчину, который ранил ножом военного ТЦК
29 декабря 2025, 10:15
На Закарпатье загорелась магистральная газовая труба
29 декабря 2025, 09:58
В Киеве ночью легковушка врезалась в опору билборда: погиб пассажир, пострадавшие в тяжелом состоянии
29 декабря 2025, 09:49
Вышгород на Киевщине без света уже третьи сутки: нет воды и отопления
29 декабря 2025, 09:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Все публикации »
Валерий Пекар
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Все блоги »