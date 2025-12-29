На Львовщине столкнулись два автомобиля: пострадал мужчина

Фото: полиция

ДТП произошло 28 декабря около 21:00 на автодороге "Куровичи-Рогатин" в одном из сел Львовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz, 43-летняя жительница Перемышлян, выехала на встречную полосу, где столкнулась с авто Chevrolet Trax под управлением 44-летнего жителя соседнего села.

В результате столкновения водитель Chevrolet получил травмы, его доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, поздно вечером 28 декабря в Киевской области произошло ДТП с маршруткой: она столкнулась с двумя автомобилями. От полученных травм водитель одной из легковушек погиб. Пострадали 13 человек.