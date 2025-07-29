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29 июля 2025, 06:40

Реанимация вместо селфи на поезде: возле Львова 15-летнего подростка ударило электротоком

29 июля 2025, 06:40
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фото: Нацполиция
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Вечером 26 июля на железнодорожной станции в поселке Брюховичи 15-летний подросток вылез на вагон поезда и получил поражение электрическим током. Парень находится в реанимации

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

Около 20:20 дежурный по железнодорожной станции заметил забравшегося на вагон поезда подростка. Затем произошла вспышка, после чего ребенок упал на землю. Дежурный вызвал на место происшествия медиков и правоохранителей.

По данным следствия, 15-летний житель одного из сел Львовского района хотел сделать селфи на крыше вагона поезда. Его поразило электротоком.

"Врачи, прибывшие на место происшествия, диагностировали у парня сильные ожоги тела — сейчас он находится в реанимации", — говорится в сообщении.

По данному факту идет проверка.

Напомним, на днях в Ровенской области 14-летнего подростка ударило электрическим током, когда он вылез на грузовой вагон. Парень хотел сделать фото на поезде.

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железная дорога Львовская область Ожог подросток зацепинг удар электротоком
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