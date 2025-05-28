МРТ и КТ только по направлению узких специалистов: новые правила от НСЗУ

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Семейные врачи больше не имеют права выписывать направление на такие сложные обследования, как МРТ, КТ, расширенные анализы и исследования для проверки работы легких. Эти обследования теперь могут назначать только узкопрофильные специалисты, ведущие пациента

Об этом в интервью УП. Жизнь сообщила руководительница Национальной службы здоровья Наталья Гусак, передает RegioNews.

По ее словам, изменения ввели, чтобы избежать дублирования направлений и уменьшить случаи безосновательных обследований.

Семейные врачи теперь могут назначать только базовые исследования: УЗИ, рентген, холтеровский мониторинг, эндоскопические исследования и некоторые лабораторные анализы.

Пока НСЗУ не установило технических запретов на создание направлений, но обследования, назначенные с нарушением правил, не будут оплачены государством, добавила Гусак.

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