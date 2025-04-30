фото: Нацполиция

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

По словам матери, Александр около 15:00 ушел из дома. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Раньше мальчик уже исчезал.

Приметы пропавшего ребенка: рост около 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие светлые, голубые глаза. Был одет в спортивные черные брюки, темно-синюю джинсовую куртку и шлепанцы.

Правоохранители просят сообщать любую информацию о местонахождении подростка на спецлинию "102" или по телефону: +380(4567)5-13-41.

Напомним, буковинские полицейские несколько недель продолжают поиски 13-летней жительницы села Чагор Черновицкого района Эрики Руснак. Девочка пропала еще 11 апреля.