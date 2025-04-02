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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Житель Львова украл с предприятия, на котором работал сборщиком, бронешоломы кевлара, а также чехлы и комплектующие к ним. Общая сумма ущерба, нанесенного предприятию, составляет более 88 тысяч гривен.

За совершенное 33-летнему фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Сумской области будут судить военнослужащего, который присвоил оборудование почти на 5 млн гривен.