У Львові судитимуть працівника підприємства, який викрав військові бронешоломи
Правоохоронці завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт направлений до суду
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Житель Львова викрав з підприємства, на якому працював складальником, кевларові бронешоломи, а також чохли та комплектуючі до них. Загальна сума збитків, завданих підприємству, становить понад 88 тисяч гривень.
За скоєне 33-річному фігуранту загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, на Сумщині судитимуть військовослужбовця, який привласнив обладнання майже на 5 млн гривень.
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
В Запорізькій області юрист за 15 тисяч доларів намагався організувати незаконний виїзд чоловіка за кордон
02 квітня 2025, 13:05Нічна атака та відповідь Зеленського: що сказав президент
02 квітня 2025, 12:59У Києві горів гуртожиток: вогонь повністю знищив квартиру
02 квітня 2025, 12:45На Прикарпатті рятувальники відшукали молодика, який заблукав у горах
02 квітня 2025, 12:44На Вінниччині на підприємстві горів ангар з технікою: постраждали працівники
02 квітня 2025, 12:37Фатальний борг: у Кам'янському місцевий житель убив колишнього заступника мера
02 квітня 2025, 12:32У Нікополі важко поранена листоноша "Укрпошти": жінка втратила руку
02 квітня 2025, 12:12Генеральний штаб повідомив, як ЗСУ "привітали" росіян із Днем сміху
02 квітня 2025, 12:00Українські прикордонники показали, як знищують окупантів на Запорізькому напрямку
02 квітня 2025, 11:56
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні