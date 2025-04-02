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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Житель Львова викрав з підприємства, на якому працював складальником, кевларові бронешоломи, а також чохли та комплектуючі до них. Загальна сума збитків, завданих підприємству, становить понад 88 тисяч гривень.

За скоєне 33-річному фігуранту загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, на Сумщині судитимуть військовослужбовця, який привласнив обладнання майже на 5 млн гривень.