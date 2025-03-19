фото: Гостаможслужба

Киевские таможенники помешали незаконной отправке в США чучел двух попугаев – какаду и ара, а также ворона, пристроенного на черепе волка. Эти животные охраняются международными природоохранными конвенциями

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессцентр Гостаможслужбы.

Эксперты Национального научно-естественного музея подтвердили, что изъятые образцы – это чучело ворона, пристроенного на черепе волка, а также чучела двух редких видов попугаев – зеленого ара и белого какада.

Ворон (Corvus corax) – оседлая птица, которая гнездится в Украине. Волк (Canis lupus) распространён по всей территории страны. Зеленый ара (Ara militaris) обитает в тропических лесах Колумбии, Мексики и Боливии. Белый какаду (Cacatua alba) обитает на островах Индонезии.

Ворон охраняется Бернской конвенцией, защищающей природу в Европе. Волк, ара и какаду подпадают под охрану Конвенции CITES, регулирующей международную торговлю видами дикой фауны. Попугаи также занесены в Красный список МСОП как виды, находящиеся под угрозой исчезновения.

Согласно CITES, для экспорта таких образцов нужны разрешительные документы, которых у отправителей не было.

Чучела птиц и череп изъяли.

Напомним, во Львовской области пограничники пресекли попытку вывоза старинной скрипки из Украины. Вывезти инструмент за границу пыталась 28-летняя киевлянка.