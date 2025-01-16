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16 января 2025, 00:32

Во Львовской области разоблачили контрабанду iPhone на 20 миллионов гривен

16 января 2025, 00:32
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фото: БЭБ
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Во Львовской области стражи порядка изъяли контрабандные мобильные телефоны ориентировочной стоимостью 20 млн грн

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Водитель авто пытался пересечь границу "зеленым коридором". Во время обыска автомобиля правоохранители обнаружили за декоративной обшивкой скрытые контрабандные смартфоны. В результате изъяли 424 iPhone разных моделей и авто.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, ранее на границе задержали партию контрабандной техники – 424 телефона IPhone 16 Pro и IPhone 16 Pro Max. Приблизительная стоимость изъятых гаджетов – 500 тысяч долларов.

Львовская область контрабанда смартфон iPhone БЭБ
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