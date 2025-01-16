Во Львовской области разоблачили контрабанду iPhone на 20 миллионов гривен
Во Львовской области стражи порядка изъяли контрабандные мобильные телефоны ориентировочной стоимостью 20 млн грн
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.
Водитель авто пытался пересечь границу "зеленым коридором". Во время обыска автомобиля правоохранители обнаружили за декоративной обшивкой скрытые контрабандные смартфоны. В результате изъяли 424 iPhone разных моделей и авто.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Напомним, ранее на границе задержали партию контрабандной техники – 424 телефона IPhone 16 Pro и IPhone 16 Pro Max. Приблизительная стоимость изъятых гаджетов – 500 тысяч долларов.
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