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Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Техніку завозили в Україну, приховуючи від митників. ​​На кордоні фігурант обрав "зелений коридор" – смугу для тих, хто не має товарів для декларування. Однак під час огляду в його авто знайшли контрабандні iPhone, заховані за обшивкою. Вилучили 424 смартфони на понад 20,7 млн грн.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт направлений до суду.

Нагадаємо, чоловік на мікроавтобусі незаконно ввіз з Польщі в Україну мобільні телефони у січні 2025 року.