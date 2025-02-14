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14 февраля 2025, 03:31

На Львовщине из-за угарного газа погиб школьник

14 февраля 2025, 03:31
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Иллюстративное фото
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Стало известно о смерти 11-классника во Львовской области. Это произошло в результате отравления угарным газом.

Об этом сообщает ZAXID.NET, передает RegioNews.

В Николаеве (Львовская область) ученик 11 класса местной школы погиб из-за отравления угарным газом. В местном футбольном клубе выразили соболезнования семье парня. Там отметили, что он был одним из талантливейших воспитанников Николаевской ДЮСШ и футболистом юношеской команды.

Следует отметить, что в Минздраве заявляли о росте количества отравлений угарным газом. Только в январе 2025 года это было 46 случаев, 20 из которых среди детей. Один человек погиб.

Эксперты призывают: если вы подозреваете у себя отравление угарным газом, выключите все приборы, кроме электрических, и откройте окна. Также важно своевременно вызвать спасателей, правоохранителей или аварийную газовую службу и скорую помощь.

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