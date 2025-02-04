На границе с Польшей обнаружили старинные книги из Германии
Пограничники Карпатского отряда совместно с таможенниками помешали незаконному перемещению раритетных книг через пункт пропуска "Шегини". У 43-летнего жителя Буковины, возвращавшегося в Украину, обнаружили старопечатные издания XVIII-XIX века
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Во время осмотра автомобиля Mercedes в багажном отделении военнослужащие обнаружили шесть книг, датированных 1724, 1850 и 1867 годами.
По словам водителя, он получил их в Германии в качестве передачи и должен был отправить адресату в Украину.
"Раритетные издания изъяты работниками таможни. Их направят на экспертизу", – говорится в сообщении.
Напомним, на Буковине американец пытался вывезти в Румынию старинные книги.
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