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04 февраля 2025, 15:05

На границе с Польшей обнаружили старинные книги из Германии

04 февраля 2025, 15:05
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фото: ГПСУ
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Пограничники Карпатского отряда совместно с таможенниками помешали незаконному перемещению раритетных книг через пункт пропуска "Шегини". У 43-летнего жителя Буковины, возвращавшегося в Украину, обнаружили старопечатные издания XVIII-XIX века

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Во время осмотра автомобиля Mercedes в багажном отделении военнослужащие обнаружили шесть книг, датированных 1724, 1850 и 1867 годами.

По словам водителя, он получил их в Германии в качестве передачи и должен был отправить адресату в Украину.

"Раритетные издания изъяты работниками таможни. Их направят на экспертизу", – говорится в сообщении.

Напомним, на Буковине американец пытался вывезти в Румынию старинные книги.

Германия пограничники граница Польша Шегини Львовская область книги ГПСУ раритет
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