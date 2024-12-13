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13 декабря 2024, 07:10

Во Львовской области разоблачили двух парней на переправке уклонистов через границу

13 декабря 2024, 07:10
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фото: полиция
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Житель Яворивского района вместе с сообщником решили заработать на переправке мужчин призывного возраста за границу

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Фигуранты, парни 20 и 25 лет, подыскивали "клиентов" через одну из соцсетей. За 2500 долларов, которые военнообязанные должны были переводить на криптокошелек, дельцы организовывали детальный маршрут для нелегального пересечения границы, давали указания по действиям во время и после перехода на территорию соседней страны, а также обеспечивали доставку в "точку пересечения" вне пунктов пропуска.

Правоохранители задержали младшего из дельцов вместе с "клиентом" в автомобиле недалеко от госграницы Украины.

Задержанному и его сообщнику объявили подозрение. Им грозит от 7 до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одесской области задержали семерых мужчин, которые пытались бежать в Молдову.

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