фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Аби виїхати з країни та потрапити до Туреччини, 22-річний хлопець уклав шлюб з 23-річною дівчиною з II групою інвалідності.

Спочатку пара стверджувала, що їдуть провідати матір "нареченого". Однак, коли дівчина зрозуміла, що за такий план їй загрожує кримінальна відповідальність, зізналася, що шлюб фіктивний. За послугу молодик обіцяв заплатити їй 3-4 тисячі доларів після перетину кордону, а також пообіцяв безкоштовний відпочинок у Туреччині в гостях у його матері.

Додатково з’ясувалося, що "новоспечений" чоловік є близьким другом попереднього чоловіка дівчини. Щоб уникнути підозр, пара домовилася перетинати кордон через два місяці після реєстрації шлюбу.

Повідомлення про правопорушення направлено до Нацполіції.

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили двох молодиків на переправленні ухилянтів через кордон.