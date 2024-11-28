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28 ноября 2024, 15:49

Арест львовского псевдоактивиста Стахива: суд разрешил внести залог

28 ноября 2024, 15:49
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фото: Общественное
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Суд во Львове продлил меру пресечения для псевдоактивиста Остапа Стахива. Его оставили в СИЗО, но разрешили внести залог

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Заседание суда по продлению защиты началось в среду, 27 ноября. Однако адвокат подозреваемого попросил объявить перерыв.

Сегодня, 28 ноября, Галицкий районный суд Львова принял решение. Стахиву продлили меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога. Размер залога – 908 тысяч 400 гривен.

Псевдоактивист будет содержаться под стражей до 25 декабря включительно, если не внесет залог.

Напомним, во время пандемии коронавируса он "прославился" тем, что призывал не носить маски, выступал против карантина и вакцинации.

В 2021 году СБУ вручила ему подозрение в попытке свержения конституционного строя, подозревая связи с российскими спецслужбами. После полномасштабного вторжения России Стахов продолжил распространять дезинформацию.

25 сентября СБУ задержала известного львовского провокатора Остапа Стахива. Правоохранители собрали доказательную базу о новых преступлениях львовского блоггера, ранее получившего подозрение за попытки захвата государственной власти в Украине.

Ранее сообщалось, что СБУ также провела обыски у соратников Стахива - Дмитрия Вратила и Натальи Реган, которые помогали Стахиву изготавливать журналистские удостоверения для продажи, соорганизатора курсов в Киеве Жана Новосельцева.

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