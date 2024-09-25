СБУ задержала известного львовского провокатора Остапа Стахива, — СМИ

фото: zaxid.net

Во Львове сегодня, 25 сентября, Служба безопасности Украины задержала 39-летнего провокатора и антивакцинатора Остапа Стахива, его подозревают в мошенничестве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZAXID.NET.

Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что СБУ также провела обыски у соратников Стахива – Дмитрия Вратила и Натальи Реган, которые помогали Стахиву изготавливать журналистские удостоверения для продажи, соорганизатора курсов в Киеве Жана Новосельцева.

Кроме этого, по данным издания, обыски прошли в центре печати "Копибум" на улице Драгоманова во Львове. Там Стахов печатал журналистские удостоверения, которые получали участники псевдокурсов.

Против Стахива еще с 2021 года возбуждено уголовное дело по статье о свержении конституционного строя. Подозрение провокатор получил после организации антивакцинаторских протестов в Киеве.

В 2023 году Стахив вместе с антивакцинатором Олегом Геричем из Киевской области начал организовывать платные псевдожурналистские курсы. После окончания так называемой учебы участники получали журналистские удостоверения, чтобы угрожать полиции и работникам ТЦК.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве представитель общественной организации за деньги пообещал киевлянину включить его в состав союза и оформить удостоверение советника командира батальона ВСУ, которое якобы гарантирует избегание мобилизации.