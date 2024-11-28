09:55  28 листопада
На Львівщині понад півмільйона абонентів залишилися без електрики, – ОВА
07:15  28 листопада
ЗСУ показали, як зараз виглядає зруйнований росіянами Торецьк
11:57  28 листопада
У Києві зіткнулися вантажівки: одного водія визволяли рятувальники
UA | RU
UA | RU
28 листопада 2024, 15:49

Арешт львівського псевдоактивіста Стахіва: суд дозволив внести заставу

28 листопада 2024, 15:49
Читайте также на русском языке
фото: Суспільне
Читайте также
на русском языке

Суд у Львові продовжив запобіжний захід для псевдоактивіста Остапа Стахіва. Його залишили в СІЗО, але дозволили внести заставу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Засідання суду щодо продовження запобіжного захисту розпочалося у середу, 27 листопада. Проте адвокат підозрюваного попросив оголосити перерву.

Сьогодні, 28 листопада, Галицький районний суд Львова ухвалив рішення. Стахіву продовжили запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення застави. Розмір застави - 908 тисяч 400 гривень.

Псевдоактивіста триматимуть під вартою до 25 грудня включно, якщо не внесе заставу.

Нагадаємо, під час пандемії коронавірусу він "прославився" тим, що закликав не носити маски, виступав проти карантину та вакцинації.

У 2021 році СБУ вручила йому підозру в спробі повалення конституційного ладу, підозрюючи зв’язки з російськими спецслужбами. Після повномасштабного вторгнення Росії Стахів продовжив поширювати дезінформацію.

25 вересня СБУ затримала відомого львівського провокатора Остапа Стахіва. Правоохоронці зібрали доказову базу про нові злочини львівського блогера, який раніше отримав підозру за спроби захоплення державної влади в Україні.

Раніше повідомлялося, що СБУ також провела обшуки у соратників Стахіва – Дмитра Вратіла та Наталії Реган, які допомагали Стахіву виготовляти журналістські посвідчення для продажу, співорганізатора курсів у Києві Жана Новосельцева.

арешт Львів запобіжний захід Остап Стахів
Суд продовжив запобіжний захід голові Хмельницької МСЕК та знову зменшив заставу
28 листопада 2024, 14:00
Бізнесмен Козловський отримав безкоштовно земельні ділянки в історичному центрі Львова, — Bihus.info
26 листопада 2024, 22:18
Скандальна керівниця Хмельницької МСЕК Крупа добивається зняття арешту з вилученої готівки
26 листопада 2024, 00:28
Всі новини »
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
В Україні збільшили обсяги відключень електроенергії: інформація від Укренерго
28 листопада 2024, 16:37
Як план Келлога змінить хід війни: можливості та ризики
28 листопада 2024, 16:30
У Повітряних силах показали крилату ракету, збиту під час ранкової масованої атаки
28 листопада 2024, 16:21
Правоохоронці викрили масштабну аферу на закупівлі військової форми, до якої причетний екснардеп
28 листопада 2024, 16:03
Харківська ОВА підписала меморандум про співпрацю з Польською Гуманітарною Акцією
28 листопада 2024, 15:18
Три місяці табору та спаринг з юним талантом: як Усик і Фʼюрі готуються до реваншу?
28 листопада 2024, 15:16
Енергонезалежність критичних об’єктів: Харківщина співпрацює з міжнародними партнерами
28 листопада 2024, 14:52
Антимонопольний комітет взявся за розслідування щодо подорожчання яєць
28 листопада 2024, 14:37
Більше, ніж на Київщині: Полтавська область витратить на утримання доріг 425 млн грн
28 листопада 2024, 14:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Всі публікації »
Юрій Богданов
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »