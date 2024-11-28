Арешт львівського псевдоактивіста Стахіва: суд дозволив внести заставу

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Суд у Львові продовжив запобіжний захід для псевдоактивіста Остапа Стахіва. Його залишили в СІЗО, але дозволили внести заставу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Засідання суду щодо продовження запобіжного захисту розпочалося у середу, 27 листопада. Проте адвокат підозрюваного попросив оголосити перерву.

Сьогодні, 28 листопада, Галицький районний суд Львова ухвалив рішення. Стахіву продовжили запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення застави. Розмір застави - 908 тисяч 400 гривень.

Псевдоактивіста триматимуть під вартою до 25 грудня включно, якщо не внесе заставу.

Нагадаємо, під час пандемії коронавірусу він "прославився" тим, що закликав не носити маски, виступав проти карантину та вакцинації.

У 2021 році СБУ вручила йому підозру в спробі повалення конституційного ладу, підозрюючи зв’язки з російськими спецслужбами. Після повномасштабного вторгнення Росії Стахів продовжив поширювати дезінформацію.

25 вересня СБУ затримала відомого львівського провокатора Остапа Стахіва. Правоохоронці зібрали доказову базу про нові злочини львівського блогера, який раніше отримав підозру за спроби захоплення державної влади в Україні.

Раніше повідомлялося, що СБУ також провела обшуки у соратників Стахіва – Дмитра Вратіла та Наталії Реган, які допомагали Стахіву виготовляти журналістські посвідчення для продажу, співорганізатора курсів у Києві Жана Новосельцева.