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19 листопада 2024, 06:42

На кордоні з Польщею в мікроавтобусі виявили партію прикрас на понад мільйон гривень

19 листопада 2024, 06:42
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фото: ДПСУ
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Коштовності виявили у мікроавтобусі Mercedes, який прямував на в'їзд в Україну через пункт пропуску "Краківець"

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"47-річний уродженець Чернівців обрав для руху смугу "зелений коридор", чим засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до декларування, або обмежених до переміщення через кордон", – розповіли у ДПСУ.

Однак під час огляду мікроавтобуса на верхній багажній полиці в картонному ящику прикордонники виявили 24 ювелірних вироби з білого та жовтого металів, а також три браслети Cartier. Сума оцінки виявленого перевищує мільйон гривень.

Зі слів водія, виявлене є передачею, яку він забрав у Польщі та мав віддати у Львові.

Незадекларований товар митники вилучили та склали протокол про порушення митних правил.

Нагадаємо, 30 жовтня в Україну з Польщі жінка намагалася ввезти 2 кілограми прикрас.

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