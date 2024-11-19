фото: ДПСУ

Коштовності виявили у мікроавтобусі Mercedes, який прямував на в'їзд в Україну через пункт пропуску "Краківець"

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"47-річний уродженець Чернівців обрав для руху смугу "зелений коридор", чим засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до декларування, або обмежених до переміщення через кордон", – розповіли у ДПСУ.

Однак під час огляду мікроавтобуса на верхній багажній полиці в картонному ящику прикордонники виявили 24 ювелірних вироби з білого та жовтого металів, а також три браслети Cartier. Сума оцінки виявленого перевищує мільйон гривень.

Зі слів водія, виявлене є передачею, яку він забрав у Польщі та мав віддати у Львові.

Незадекларований товар митники вилучили та склали протокол про порушення митних правил.

Нагадаємо, 30 жовтня в Україну з Польщі жінка намагалася ввезти 2 кілограми прикрас.