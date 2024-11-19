На кордоні з Польщею в мікроавтобусі виявили партію прикрас на понад мільйон гривень
Коштовності виявили у мікроавтобусі Mercedes, який прямував на в'їзд в Україну через пункт пропуску "Краківець"
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"47-річний уродженець Чернівців обрав для руху смугу "зелений коридор", чим засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до декларування, або обмежених до переміщення через кордон", – розповіли у ДПСУ.
Однак під час огляду мікроавтобуса на верхній багажній полиці в картонному ящику прикордонники виявили 24 ювелірних вироби з білого та жовтого металів, а також три браслети Cartier. Сума оцінки виявленого перевищує мільйон гривень.
Зі слів водія, виявлене є передачею, яку він забрав у Польщі та мав віддати у Львові.
Незадекларований товар митники вилучили та склали протокол про порушення митних правил.
Нагадаємо, 30 жовтня в Україну з Польщі жінка намагалася ввезти 2 кілограми прикрас.