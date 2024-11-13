В центре Львова легковушка протаранила электроопору: водитель скончался по дороге в больницу

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Смертельное ДТП произошло вчера утром, 12 ноября, на проспекте Свободы во Львове. Водитель автомобиля не выжил

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 7:30 водителю автомобиля Renault внезапно стало плохо за рулем. Мужчина потерял управление: машина выехала на велодорожку и тротуар, после чего снесла электроопору и дорожный знак.

"Несмотря на усилия медиков, водитель скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

Погибшим оказался 57-летний житель Львовского района. Следователи выясняют все обстоятельства смертельной аварии.

Напомним, в городе Золочев Львовской области произошло тройное ДТП с участием автопоезда. Погибла женщина.