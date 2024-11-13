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Смертельна ДТП сталася вчора вранці, 12 листопада, на проспекті Свободи у Львові. Водій автівки не вижив

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 7:30 водію автомобіля Renault раптово стало зле за кермом. Чоловік втратив керування: машина виїхала на велодоріжку й тротуар, після чого знесла електроопору та дорожній знак.

"Незважаючи на зусилля медиків, водій помер у кареті швидкої допомоги", — йдеться у повідомленні.

Загиблим виявився 57-річний мешканець Львівського району. Наразі слідчі зʼясовують усі обставини смертельної аварії.

Нагадаємо, у місті Золочів Львівської області сталася потрійна ДТП за участі автопоїзда. Загинула жінка.