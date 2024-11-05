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ДТП произошло 4 ноября в 18:20 в черте города Золочев Львовской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Столкнулись автомобили Hyundai Tucson, которым управлял 64-летний мужчина, и автопоезд Mercedes под управлением 37-летнего водителя. Двигаясь по инерции, автопоезд столкнулся с легковушкой Mercedes, за рулем которой находился 21-летний парень.

В результате столкновения 59-летняя пассажирка Hyundai от полученных травм скончалась на месте. Водители транспортных средств были доставлены в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, полиция начала уголовное производство по факту смертельного ДТП в Голосеевском районе Киева. Массовая авария с участием автобуса, грузовика и легковушек произошла утром 4 ноября.