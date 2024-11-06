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ДТП произошло 6 ноября около девяти утра в Кременчуге

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На улице Набережная Лейтенанта Днепрова столкнулись легковушка BMW и автобус.

В результате ДТП 29-летний водитель легковушки доставили в больницу для обследования и установления степени тяжести полученных травм. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Пока причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, в Днепре на улице Симиренко напротив гимназии 5 ноября водитель сбил троих детей, один ребенок погиб.