Во Львовской области разоблачили схему побега военнообязанных за границу под видом волонтеров
Во Львовской области правоохранители заблокировали очередную незаконную схему выезда за границу уклонистов под видом волонтеров
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона.
Правоохранители сообщили о подозрении 55-летнему харьковчанину в организации незаконной переправки лиц через государственную границу.
По данным следствия, мужчина за деньги устраивал волонтерами благотворительной организации военнообязанных. Данные по ним вносились в систему "Путь". И таким образом, мужчины получали право выезда за пределы Украины.
Также в прокуратуре отмечают, что фигурант консультировал "клиентов, иногда помогал непосредственно перевезти их через пункты пропуска на Львовщине и Закарпатье.
За свои "услуги" подозреваемый брал от 1 до 7 тысяч долларов США.
Напомним, ранее во Львове разоблачили 18-летнего юношу, зарабатывавшего на ухилянтах от 10 до 15 тысяч долларов.