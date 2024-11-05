Во Львовской области разоблачили схему побега военнообязанных за границу под видом волонтеров

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Во Львовской области правоохранители заблокировали очередную незаконную схему выезда за границу уклонистов под видом волонтеров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона.

Правоохранители сообщили о подозрении 55-летнему харьковчанину в организации незаконной переправки лиц через государственную границу.

По данным следствия, мужчина за деньги устраивал волонтерами благотворительной организации военнообязанных. Данные по ним вносились в систему "Путь". И таким образом, мужчины получали право выезда за пределы Украины.

Также в прокуратуре отмечают, что фигурант консультировал "клиентов, иногда помогал непосредственно перевезти их через пункты пропуска на Львовщине и Закарпатье.

За свои "услуги" подозреваемый брал от 1 до 7 тысяч долларов США.

Напомним, ранее во Львове разоблачили 18-летнего юношу, зарабатывавшего на ухилянтах от 10 до 15 тысяч долларов.