Воспитательнице реабилитационного центра на Львовщине, избившей ребенка, присудили общественные работы

фото: dailylviv.com

Суд приговорил к общественным работам воспитательницу Великолюбинского многопрофильного учебно-реабилитационного центра. В 2023 году женщина избила ученицу деревянной указкой

Приговор по этому делу вынес Городокский райсуд Львовщины, передает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

Как отмечается в материалах суда, конфликт возник в один день в период с 30 июня по 19 сентября 2023 года в помещении Великолюбинского учебно-реабилитационного центра. Свидетелями конфликта стали другие воспитанники заведения.

"Во внезапно возникшем конфликте с ученицей деревянной указкой нанесла (воспитательница, — ред.) последний несколько ударов по голове и надплечьям, затем толкнула пострадавшую на диван, удерживая, нанесла той еще несколько ударов правой рукой по голове, левому плечу и животу", - говорится в приговоре.

В отношении воспитательницы возбуждено уголовное дело статьей о нанесении побоев. Женщина признала свою вину, ей присудили 100 часов общественных работ с запретом на год занимать должности, связанные с воспитанием детей. Приговор еще не может быть обжалован.

Напомним, ранее сообщалось, что воспитатели одного из учебно-реабилитационных центров Львовщины сообщили о подозрении в умышленном нанесении побоев ребенку.