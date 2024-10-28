фото: ГПСУ

Во Львове ликвидировали канал незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Так, 18-летний "бизнесмен" подыскивал своих клиентов через интернет. В пакет услуг от организатора схемы входил план незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска на Закарпатье. За свою "доброту" делец просил от 10 до 15 тысяч долларов. В общей сложности схема стоила 12 тысяч долларов.

Задержали фигуранта с поличным – при получении средств в размере 10,5 тысячи долларов.

Правоохранители изъяли мобильный телефон, банковские карты и деньги.

Фигуранту сообщили о подозрении.

Напомним, ранее в ГПСУ рассказали, на каких участках границы ловят больше уклонистов.