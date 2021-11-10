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10 ноября 2021, 19:18

С понедельника во Львове возобновят занятия в школах для учеников 1-4 классов

10 ноября 2021, 19:18
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Фото: UNICEF
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Во Львове, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, с понедельника, 15 ноября, будут возобновлены занятия для учеников младшей школы

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой на своем канале в Телеграмм, передает RegioNews.

"Завершили заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. С понедельника, 15 ноября, для учащихся 1-4 классов возобновляется очная форма обучения", - написал городской голова.

По его словам, пока это решение касается только младшей школы, остальные карантинные ограничения продлеваются еще на 2 недели до 29 ноября.

Садовый сообщил, что сейчас медики отмечают, что карантинные меры позволяют стабилизировать стремительную динамику распространения вируса.

"Но пока еще рано говорить о спаде эпидемии. Следующую комиссию проведем в пятницу. Обсудим дальнейшие решения", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 9 ноября, вакцинировано от коронавируса 267 401 человек.

Львов школа карантин Андрей Садовый

 
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