З понеділка у Львові поновлять заняття у школах для учнів 1-4 класів

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У Львові, згідно рішенню комісії з надзвичайних ситуацій, з понеділка, 15 листопада, будуть поновлені заняття для учнів молодшої школи

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовій на своєму каналі у Телеграм, передає RegioNews.

"Завершили засідання комісії з надзвичайних ситуацій. З понеділка, 15 листопада, для учнів 1-4 класів поновлюється очна форма навчання", - написав міський голова.

За його словами, поки це рішення стосується лише молодшої школи, решта карантинних обмежень продовжуються ще на 2 тижні до 29 листопада.

Садовий повідомив, що зараз медики відзначають, що карантинні заходи дають змогу стабілізувати стрімку динаміку поширення вірусу.

"Але поки ще зарано говорити про спад епідемії. Наступну комісію проведемо в п‘ятницю. Обговоримо подальші рішення", - підкреслив він.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 9 листопада, вакциновано від коронавірусу 267 401 особу.