Минздрав требует отстранить руководителей 15 больниц: причина

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Министерство здравоохранения направило письма-представления к владельцам заведений здравоохранения с требованиями отстранить от работы руководителей 15 больниц, врачи которых, возможно подделывали документы о вакцинации, на время расследования

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"Если следствие выявит, что главный врач учреждения будет непричастным к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. Таким образом, местные власти будут самостоятельно финансировать такие больницы", - отменили в министерстве

В пресс-службе Минздрава также напомнили, что с начала года открыто более 350 уголовных производств по факту подделки документов, удостоверяющих вакцинацию от COVID-19.

Напомним, 22 сентября правительство одобрило разработанный специалистами Минздрава проект Закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подлог документов, касающихся проведения профилактических прививок”. Законопроект подан на регистрацию в Верховную раду Украины.