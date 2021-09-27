Во Львове задержали нелегала, который жил в ТРЦ города

Во Львове правоохранители обнаружили иностранца, который "поселился" в одном из торгово-развлекательных центров города

Как сообщили в полиции, накануне его депортировали из страны, однако он проигнорировал это требование, пишет RegioNews.

По информации правоохранителей, обязательство о возвращении мужчина не выполнил, зато переехал из Закарпатской области в Львов.

Там он "поселился" в одном из ТРЦ - сначала на территории паркинга, а затем - в помещении комплекса.

Правоохранители оштрафовали нелегала, а также поместили в Волынский ПВПИ (пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства) для установления личности и последующего принудительного возвращения в страну происхождения.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье задержали нелегальных мигрантов из Индии. Они пытались пересечь границу с Румынией.