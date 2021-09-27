У Львові затримали нелегала, який жив у ТРЦ міста

У Львові правоохоронці виявили іноземця, який "поселився" в одному з торговельно-розважальних центрів міста

Як повідомили у поліції, напередодні його депортували з країни, однак він проігнорував цю вимогу, пише RegioNews.

За інформацією правоохоронців, зобов’язання про повернення чоловік не виконав, натомість - переїхав з Закарпатської області у Львів.

Там він "поселився" в одному з ТРЦ - спочатку на території паркінгу, а потім - у приміщення комплексу.

Правоохоронці оштрафували нелегала, а також помістили до Волинського ПТПІ (пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства) для встановлення особи та подальшого примусового повернення в країну походження.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті затримали нелегальних мігрантів з Індії. вони намагалися перетнути кордон з Румунією.