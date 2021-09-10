На выходных во Львове заработают еще два центра COVID-вакцинации

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Во Львове решили открыть два дополнительных центра вакцинации. Они заработают уже в эти выходные

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Varta1".

Решение приняли на заседании городского штаба по противодействию коронавируса.

Так, в субботу и в воскресенье во Львове будут работать еще два центра вакцинации - с 10:00 до 15:00 по следующим адресам:

Лицей Львовский, ул. Лисеницкая, 3

Львовская общеобразовательная школа №43, ул. Масарика, 9.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине уже вот-вот могут усилить карантин.