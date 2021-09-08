На Киевщине полицейский столкнулся с фурой, он - в реанимации
Вблизи села Чабаны Киевской области произошла авария с участием автомобиля "Ravon", за рулем которого находился полицейский, и грузовика DAF
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
Сообщается, что ДТП произошло около 4 часов утра на 14 километре трассы "Киев-Одесса". В результате аварии пострадал сотрудник полиции, который сейчас находится в реанимации.
Пока факт алкогольного опьянения ни у одного из участников ДТП не подтвердился.
В полиции добавили, что оба транспортных средства двигались с включенным светом фар.
Напомним, на днях в Виннице задержали полицейского за вождение навеселе.
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