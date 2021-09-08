09:01  08 сентября
В Украине за сутки выявили еще 2700 новых больных COVID
08:49  08 сентября
Зеленский обновил состав Координационного совета по противодействию COVID
08:09  08 сентября
На Донбассе боевики заминировали местность вблизи Катериновки и ранили бойца ООС
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2021, 12:18 96

На Киевщине полицейский столкнулся с фурой, он - в реанимации

08 сентября 2021, 12:18 96
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вблизи села Чабаны Киевской области произошла авария с участием автомобиля "Ravon", за рулем которого находился полицейский, и грузовика DAF

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Сообщается, что ДТП произошло около 4 часов утра на 14 километре трассы "Киев-Одесса". В результате аварии пострадал сотрудник полиции, который сейчас находится в реанимации.

Пока факт алкогольного опьянения ни у одного из участников ДТП не подтвердился.

В полиции добавили, что оба транспортных средства двигались с включенным светом фар.

Напомним, на днях в Виннице задержали полицейского за вождение навеселе.

Украина Киев ДТП Киевская область область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Шесть лет и конфискация за 2 тысячи долларов: как Высший антикоррупционный суд взялся за судей-взяточников
Лидер запорожского Майдана Артюшенко: Возвращение беглого генерала Сербы может быть выгодным Зеленскому – готовит "благодарных" силовиков
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram