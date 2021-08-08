В Киеве мужчина утонул в Днепре
В Киеве спасатели 7 августа достали из Днепра тело мужчины, который пошел купаться и не вернулся
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.
Водолазы нашли тело мужчины в 19:27, на расстоянии 30 м от левого берега Днепра, на глубине в 6 метров. Утопленника достали из воды и передали правоохранителям для установления причин и обстоятельств трагедии.
Напомним, в Украине за неделю утонули более полусотни человек.
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