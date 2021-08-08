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08 августа 2021, 14:20 103

В Киеве мужчина утонул в Днепре

08 августа 2021, 14:20 103
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Рixabay
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В Киеве спасатели 7 августа достали из Днепра тело мужчины, который пошел купаться и не вернулся

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

Водолазы нашли тело мужчины в 19:27, на расстоянии 30 м от левого берега Днепра, на глубине в 6 метров. Утопленника достали из воды и передали правоохранителям для установления причин и обстоятельств трагедии.

Напомним, в Украине за неделю утонули более полусотни человек.

Украина Киев Днепр река Столица

 
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